'Deha'dan yeni tanıtım
SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 18'inci bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu
'Deha'nın tanıtımda İskender, Devran’ı yaptıklarıyla kendine benzetirken İmre, Devran’ın kibrini sorguluyor. Silahtaki parmak izinin Devran’a ait olduğunun ortaya çıkması tanıtıma damgasını vururken Devran’ın Karga’yı ziyareti izleyicilerde soru işareti bırakıyor. Tanıtımın finalinde İskender ve Yaman’ın aksiyon dolu sahnesiyle yeni bölümde neler olacağı merak konusu oluyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan ve Ali Berge yer alıyor.
‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!