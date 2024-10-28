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        Haberler Televizyon 'Deha'da Devran, kardeşinin katilini buldu - Magazin haberleri

        Devran, kardeşinin katilini buldu

        SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı 'Deha' dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüyle soluksuz izlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:06
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        Kardeşinin katilini buldu
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        Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha', 6'ncı bölümüyle reytinglerde; ABC1 ve AB kategorilerinde zirvede yer aldı. ‘Deha’ ABC1 20+’da 7,89 izlenme oranı (rating) 20,65 izlenme payı (share), AB’de 7,01 izlenme oranı (rating) 21,77 izlenme payı (share), Total’de de 6,16 izlenme oranı (rating) 17,01 izlenme payı (share) elde etti.

        Yönetmenliğini Umut Aral’ın yaptığı, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, heyecanın hiç düşmediği 6'ncı bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha etiketiyle 4 saat 55 dakika, #Devran etiketiyle de 3 saat 50 dakika X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

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        Dizinin yeni bölümünde İskender’in Aysel için Gülce’nin evini alması tüm aileyi dehşete düşürdü. İskender ve Aysel’in evin tapusuyla çıkıp gelmesi ailede fırtınalar estirirken Karga tehlikesi yüzünden Gülce bu duruma zorunlu olarak göz yummak zorunda kaldı ve evin parasını Karga’ya teslim etti.

        “Derdin para değil miydi?”;

        Cesur babasına karşı Hakim’le iş birliğini sürdürürken Devran’ın kardeşinin katiline ulaşamaması için önüne tüm engelleri çıkarmaya devam etti. Mahallede Esme’yi gören Cesur yanına gidip ona kendini tanıttı. Düşmanını yakından tanı diyen Cesur’un bu hareketine Esme bir anlam veremezken hemen ardından İmre’nin tavırları Esme’yi iyice çileden çıkardı. İskender’in attığı kazık sonrası Devran çok daha planlı hareket ederken Karga’yla yeniden çalışmaya başladı. Karga’nın yanına İskender’le giden Devran’ın planında bu sefer Karga’nın hedefine İskender’i koymak vardı. Karga’nın parasını aklamak için farklı bir yöntem izleyeceklerini söyleyen İskender, her türlü yasa dışı para transferi olarak tanımladığı Havala’yı Devran’a anlattı. Karga ise bu sefer tek bir hatada ikisinin de hesabını keseceğini söyledi.

        Bütün bunlar yaşanırken Yaman’ın babasına olan nefreti katlanarak artarken ilk fırsatta soluğu İskender’in evinde aldı. Yaman, İskender ve Aysel içindeyken evi ateşe verirken herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yaman’ın başının belaya girmesini önleyen yine Devran oldu. Devran aynı anda hem Boran’ın katilinin izini sürerken hem de İskender’e kendini hatırlatmayı başardı. Buna karşılık İmre de oyuna girdi ve İskender’e planında yardıma koştu. Ama bu sefer işler İskender’in istediği gibi gitmedi ve İskender ile İmre, Devran’ın kurduğu tezgaha düştü.

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        “Ben o şeytanla iş yapmam”;

        Devran, İmre’yi oyalıyor;

        Tezgaha düşen İskender ve İmre, Devran’dan intikam almak için onu en güçlü olduğunu söylediği noktadan vurmak için harekete geçti. Bunun üzerine Devran büyük bir karmaşanın ortasında kalırken onların İmre üzerinden yaptığı blöfü anladı ama yine de Karga’nın kapısına gelip her şeye rağmen İmre’yi onun evinden çıkarmayı başardı. İmre ise bunu karşılıksız bırakmadı, Esme ve ailesinin gözü önünde Devran’ı boynundan öptü. Bütün bu olayların ortasında kalan Devran hangi biriyle uğraşacağını şaşırdı. Bu sırada kardeşinin katilinin bulunduğunu öğrendiği bir telefon alınca hemen harekete geçti. Bölümün heyecan dolu finalinde soluğu kardeşinin katili olan Çağlar’ın yanında alan Devran, artık kendisinden kaçışının olmadığını ona söylerken yeni bölüme dair heyecanı yükseltti.

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        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        YEDİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        “BORAN’IN KATİLİNİ NEREDEN TANIYORSUN?”

        ‘Deha’nın soluksuz izlenen 6. bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Boran’ın katilini bulan Devran’ın Cesur’un boğazına sarılıp katili nereden tanıyorsun diye sorduğu anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair ilk sinyalleri veriyor.

        ‘Deha’nın 7'nci Bölüm Tanıtımı:

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        #deha

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