Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Deha', 6'ncı bölümüyle reytinglerde; ABC1 ve AB kategorilerinde zirvede yer aldı. ‘Deha’ ABC1 20+’da 7,89 izlenme oranı (rating) 20,65 izlenme payı (share), AB’de 7,01 izlenme oranı (rating) 21,77 izlenme payı (share), Total’de de 6,16 izlenme oranı (rating) 17,01 izlenme payı (share) elde etti.

Yönetmenliğini Umut Aral ’ın yaptığı, senaryosunu Damla Serim ’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ , heyecanın hiç düşmediği 6'ncı bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ yeni bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi #Deha etiketiyle 4 saat 55 dakika , #Devran etiketiyle de 3 saat 50 dakika X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

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Dizinin yeni bölümünde İskender’in Aysel için Gülce’nin evini alması tüm aileyi dehşete düşürdü. İskender ve Aysel’in evin tapusuyla çıkıp gelmesi ailede fırtınalar estirirken Karga tehlikesi yüzünden Gülce bu duruma zorunlu olarak göz yummak zorunda kaldı ve evin parasını Karga’ya teslim etti.

“Derdin para değil miydi?”;

Cesur babasına karşı Hakim’le iş birliğini sürdürürken Devran’ın kardeşinin katiline ulaşamaması için önüne tüm engelleri çıkarmaya devam etti. Mahallede Esme’yi gören Cesur yanına gidip ona kendini tanıttı. Düşmanını yakından tanı diyen Cesur’un bu hareketine Esme bir anlam veremezken hemen ardından İmre’nin tavırları Esme’yi iyice çileden çıkardı. İskender’in attığı kazık sonrası Devran çok daha planlı hareket ederken Karga’yla yeniden çalışmaya başladı. Karga’nın yanına İskender’le giden Devran’ın planında bu sefer Karga’nın hedefine İskender’i koymak vardı. Karga’nın parasını aklamak için farklı bir yöntem izleyeceklerini söyleyen İskender, her türlü yasa dışı para transferi olarak tanımladığı Havala’yı Devran’a anlattı. Karga ise bu sefer tek bir hatada ikisinin de hesabını keseceğini söyledi.