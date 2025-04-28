Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu, senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Deha, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 28. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…