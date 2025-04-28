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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 28. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (28 Nisan 2025)

        Deha 28. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha, dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı yeni bölümü izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler Deha 28. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin son bölümünde Cesur'un Ceylan için kendini feda etmesi Devran'ın ona borçlandığını hissetmesine neden olur. İşte, 20 Nisan 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 08:06 Güncelleme: 28.04.2025 - 08:06
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          Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu, senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Deha, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 28. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

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          DEHA'NIN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Cesur’un Ceylan için kendini feda etmesi Devran’ın ona borçlandığını hissetmesine neden olur.

        • 3

          Cesur’u iyileştirmek için aile evine getirir.

        • 4

          Aynı anda İmre’nin de eve gelmesi evdeki dengeyi değiştirecekken Devran İmre konusunda son noktayı koyar.

        • 5

          Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar.

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          Karahan bir yandan yaptığının sonucu olarak İhsan’dan saklanırken Devran’ın karşısına çıkar.

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          Devran ise Gülce’ye verdiği söz yüzünden elini kirletmeden Karahan’dan kurtulmak zorundadır.

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          DEHA SON BÖLÜM İZLE

          28 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 28. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          DEHA 28. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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