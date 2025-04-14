Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DEHA 26. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (13 Nisan 2025)

        Deha 26. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Deha, iki haftalık aranın ardından dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Devran, İmre'yi Karahan'dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine daldı. Deha 26. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 13 Nisan 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 08:47 Güncelleme: 14.04.2025 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 13 Nisan Pazar akşamı 26. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Devran, İmre’yi korumak için uğraşır. Bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 26. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          DEHA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Devran, İmre’yi Karahan’dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar.

        • 3

          İmre’yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir.

        • 4

          Karahan, İmre’yi bulmak için Cesur’u köşeye sıkıştırmayı başarır ve İmre’nin Devran’ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına neden olur.

        • 5

          Devran ise bu kararın sonucunda Cesur’dan öğrendiği bir bilgiyle gözünü karartarak harekete geçer.

        • 6

          DEHA SON BÖLÜM CANLI İZLE

          13 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 26. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          DEHA 26. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Narin Güran cinayetinde 2'nci dava!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
        Karla karışık yağmur ve zirai don uyarısı
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Efsane karakter gerçekte kimden ilham aldı?
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Trump'tan Rusya'nın saldırısına ilişkin: Korkunç
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Londra neden şemsiyenin başkenti diye anılıyor?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Habertürk Anasayfa