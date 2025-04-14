Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 13 Nisan Pazar akşamı 26. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Devran, İmre’yi korumak için uğraşır. Bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 26. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.