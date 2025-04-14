Deha 26. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Deha, iki haftalık aranın ardından dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Devran, İmre'yi Karahan'dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine daldı. Deha 26. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 13 Nisan 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz...
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Show TV’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Deha 13 Nisan Pazar akşamı 26. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Devran, İmre’yi korumak için uğraşır. Bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 26. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
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DEHA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Devran, İmre’yi Karahan’dan kurtarmaya çalıştıkça daha büyük tehlikelerin içine dalar.
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İmre’yi korumak için uğraşırken bir yandan da Gülce’yi İskender tarafından üzerine atılan cinayet suçundan kurtarmak için elindeki kozdan vazgeçmesi gerekir.
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Karahan, İmre’yi bulmak için Cesur’u köşeye sıkıştırmayı başarır ve İmre’nin Devran’ın hayatıyla ilgili bir karar vermek zorunda kalmasına neden olur.
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Devran ise bu kararın sonucunda Cesur’dan öğrendiği bir bilgiyle gözünü karartarak harekete geçer.
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DEHA SON BÖLÜM CANLI İZLE
13 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 26. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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