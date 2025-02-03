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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 18. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (2 Şubat 2025)

        Deha 18. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi Deha, 2 Şubat Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde Devran, Kuduz'un onu bıraktığı cehennemden kurtulmayı başarsa da farkında olmadan bıraktığı iz, Faruk müdürün Cesur'un yaptığı ihbarın peşinden gitmesine neden olur. Deha 18. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2 Şubat 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:58
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          Show TV’nin sevilen dizisi Deha 18. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Devran, Cesur’a hazırladığı sürprizi ortaya çıkarırken onu kurtulduğunu sandığı cinayetle ilgili çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 18. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          DEHA’NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Devran, Kuduz’un onu bıraktığı cehennemden kurtulmayı başarsa da farkında olmadan bıraktığı iz, Faruk müdürün Cesur’un yaptığı ihbarın peşinden gitmesine neden olur.

        • 3

          Altınları polise yakalanmadan elden çıkarmaya çalışırken Cesur yine boş durmaz ve ucu Yaman’a dokunacak bir atak yapar.

        • 4

          Bu durum İskender ve Yaman arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşırken Devran, kardeşinin başına gelenlerden sonra nasıl bir insana dönüştüğünü çok sert bir şekilde kanıtlar.

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          Bu süreçte ise hastalığı ile ilgili yüzleşmek zorunda kaldığı İmre de ona yardım eder.

        • 6

          Devran, Cesur’a hazırladığı sürprizi ortaya çıkarırken onu kurtulduğunu sandığı cinayetle ilgili çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

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          DEHA SON BÖLÜM CANLI İZLE

          2 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 18. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          DEHA 18. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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