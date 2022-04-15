Defne yaprağının faydaları saymakla bitmez. İlk olarak manganez, çeşitli vitaminler, selenyum, bakır, demir, potasyum, magnezyum ve kalsiyum açısından zengin olan defne yaprağı mevsimler griplerde doğal başucu ilacıdır.

Defne Yaprağının Faydaları

Ayrıca defne yaprağının ağrı kesici özelliği vardır. Gebe kalmak isteyenler için de faydalı olan defne yaprağı hamilelikten sonra da faydalıdır. Regl sancılarını geçirir ve regl periyodunu düzenler. Uyku kalitesine yardımcı olan defne yaprağı uyuyamayanlara yardımcı olur. Defne yaprağı burun kanadığında durdurma özelliğine sahiptir. İstenmeyen böcekleri defne yaprağı sayesinde kovabilirsiniz. Bitlere karşı doğal destektir.

Defne Yaprağı Zararları

Faydaları saymakla bitmeyen defne yaprağının fazla tüketildiğinde bazı zararları da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca alerjisi olan düzenli ilaç kullanan kişilerin defne yaprağını doktor kontrolünde kullanması tavsiye edilir. Emziren anneler ve gebeler tarafından defne yaprağının tüketimi tavsiye edilmez. Çok sık ve fazla kokusu içe çekildiğinde defne yaprağının solunum yollarına zararı olabilir. Aşırı kullanıldığında bazı kişilerde alerjiye neden olabilmektedir.

Defne Yaprağı Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Defne yaprağı faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ve onun gibi uzman kişiler tarafından da önemle ele alınmış bir konudur. Defne yaprağının çeşitli hastalıklara şifa olduğu ısrarla vurgulanmıştır. Ayrıca defneden yapılan sabunların ve defnenin yapraklarının cilt için sayısız faydaları olduğu ve cilt hastalıklarını iyileştirdiğini belirtmişlerdir.

Defne Yaprağı Zayıflatır Mı?

Defne yaprağı zayıflatır mı diye merak eden pek çok kişi vardır. Defne yaprağının zayıflamaya yardımcı olan bitkiler arasında bulunduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle ödem atmak isteyenler defne yaprağından faydalanabilirler. Ayrıca defne yaprağını düzenli tüketen kişilerin metabolizması hızlanır ve sindirim sistemi kuvvetlenir.

Defne Yaprağı Nasıl Kullanılır?

Defne yaprağı nasıl kullanılır sorusuna karşılık öne çıkan bir tarifi sizinle paylaşmak isteriz. Bir tutan defne yaprağını bir litre suyun içerisine ekleyip beraber kaynatın. Sonra kaynattığınız karşımı süzerek her gün bir ya da iki defa tüketebilirsiniz. Bu tarifin yanı sıra defne yaprağının çiğ olarak da tüketimi mümkündür. Ağız ve boğaz için sirkeyle birlikte kaynatılan defne yaprağının gargara şeklinde kullanımı da önerilmektedir.

Defne Yaprağı Nelere İyi Gelir?

Mide hastalıkları arasında yaygın olan ülser ve gastrite iyi gelir. Kış aylarında yakalanılan gribal enfeksiyonlara defne yaprağı iyi gelir. Göz hastalıklarına ve gözdeki mikroplara iyi gelip gözü temizler. Bel ve baş ağrılarının geçmesine yardımcı olur. Defne yaprağının kokusu ve tadı sakinleşmeye destek verir. Kan şekerinin dengelenmesine iyi gelir.

Defne Yaprağı Böcek Kovucu Olarak Kullanılır Mı?

Defne yaprağı böcek kovucu olarak kullanılır. Çünkü böcekler kokulu ve aromalı bitkileri sevmez. Hamamböceklerinin ve diğer istenmeyen böceklerin olduğu yerlere defne yaprakları konulursa kısa bir süre sonra kaybolurlar.

Defne Yaprağı İdrar Yolu Enfeksiyonuna İyi Gelir Mi?

Defne yaprağı idrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir. Çünkü genel olarak enfeksiyonlara karşı önleyici ve koruyucu özelliği vardır.

Defne Yaprağı Saçlara Faydası

Defne yaprağı saça faydası saymakla bitmez. Öncelikle saçlardaki kepek, kırılma gibi sorunları ortadan kaldırır. Saçları beyazlayan kişilere de yardımcıdır. Ayrıca saçlara parlaklık verir ve hızlı uzamasını sağlar.