Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu'nun sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu.

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Annesiyle de paylaşımlarda bulunan Derin Talu, bu kez de ortak noktalarından bahsetmek istedi. Defne Samyeli; "Zekân ve caziben" dedikten sonra, anne - kız gülme krizine girdi. O anlar, Deren Talu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile birlikteliğinden 28 yaşında Deren (ortada) adında bir kızı daha var.

Defne Samyeli ile mimar Eren Talu, 1995 - 2011 arasında evlilik yaşamıştı.