Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; annesi Defne Samyeli'nin sevgilisi Cem Yılmaz'ın Türkbükü'ndeki evinde tatil yapan Derin Talu ve Deren Talu, önceki gün Yalıkavak marinada görüntülendi.

Bir kafede baş başa oturan Talu kardeşler, görüntülendiklerini fark etti. Kahve keyiflerine devam eden iki kardeş, gezintilerini alışveriş ile sonlandırdı.

AİLE SAADETİ

Komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal, sevgilisi Defne Samyeli, kızları Deren Talu ve Derin Talu ile geçtiğimiz günlerde böyle görüntülenmişti.