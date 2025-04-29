Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu: Bunun parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum - Magazin haberleri

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu: Bunun parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum - Magazin haberleri

Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları cevaplamaya devam ediyor.

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Talu; "Biri bana, 'Zenginler neden evde ayakkabıyla dolaşıyor?' diye sordu. Bunun parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Her evde ayakkabıyla dolaşılır. Ben, ayakkabı çıkarılmasını saçma buluyorum. Şu an evde ayakkabıyla dolaşıyorum, çok tuhaf bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

REKLAM Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile birlikteliğinden 28 yaşında Deren (solda) adında bir kızı daha var.

Defne Samyeli ile mimar Eren Talu, 1995 - 2011 arasında evlilik yaşamıştı.