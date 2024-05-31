İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına bu hafta iki kez saldırı düzenledi. Düzenlenen bu saldırılarda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları, öncekilerde olduğu gibi dünyada tepkiyle karşılanırken, ünlü isimler de sessiz kalmayarak kınama içerikli paylaşımda bulundu.

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Bir davette görüntülenen Defne Samyeli'ye, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yaptığı saldırılar soruldu. Samyeli; "Refah'ta bir katliam yaşandı. Bir anne olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden, altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar; konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup böyle huzur içinde izleyebileceği bir şey değil ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Öyle değil mi? Sabaha kadar konuşabiliriz bunu. Onlar da olmasın, bu da olmasın... Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum.

Defne Samyeli'nin bu açıklamaları sosyal medya platformu X'te gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Samyeli'ye tepki gösterdi.

Defne Samyeli hakkında yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

- Defne Samyeli, neden lafı bu kadar evirip çevirmiş. Kısaca 'Filistin’deki insanların, çocukların, bebeklerin katledilmesini kınıyorum' dese yeterdi. Fakat 'ben suya sabuna dokunmayayım' misali yapmış olduğu bu açıklama gerçekten hep dediğim gibi insanlık adına bir dram. Şu anda konumuz dünyadaki savaşların bitip bitmemesi değil! Filistin de katledilen insanlar ve yapılan soykırım. Bu kadar eveleyip gevelemenin ne anlamı var! Filozofça değil, vicdanlıca ve insanca bir cevap verse yeterdi.

- Neden bizde böyle! Elin Avrupalısı bile insanca bir sanat insanı olarak Filistin’e destek olurken… Defne Samyeli’nin bir sanatçı olarak yaptığı açıklamaya bakın!

- Eğer Batı'da bir kişinin bile canına bir şey gelseydi, Defne Samyeli gibiler ağız dolusu laflar ederdi.