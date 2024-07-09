Defne Samyeli: Kızların gezisi
Defne Samyeli, 27 yaşındaki kızı Deren Talu ile dans ettikleri bir video yayınladı
Giriş: 09.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:47
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Defne Samyeli, Eren Talu ile evliliğnden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu ile Bodrum'daki tatiline devam ediyor.
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Anne - kız, birlikte dans ettikleri bir videoyu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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O anları ortak bir gönderide yayınlayan Defne Samyeli ve Deren Talu, yaptıkları paylaşıma; "Kızların gezisi" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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