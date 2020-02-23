"BİZDEN SİZE BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Kardeşi Sühan Samyeli ve aracının arka koltuğunda oturan bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Samyeli, şu açıklamayı yaptı:

Arkadaşlar bizden size bir şey çıkmaz. Arkada oturan beyefendi mekan yetkilisi. Hastaneye gitmek zorunda kalınca kendisi götürdü. Başka bir durum yok.