'Güçlü Kadın Müzisyenler Listesi'nde

Defne Samyeli, sözü Sibel Algan'a müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait enerjik şarkıyla yaza veda etmişti.

Samyeli, Spotify müzik platformunda güçlü kadın müzisyenlerin yer aldığı "EQUAL Türkiye" playlist'inde yerini aldı.

Müzik çalışmaları devam eden Defne Samyeli, ara vermeden art arda şarkılarını dinleyicilerle buluşturacağını da müjdeledi.