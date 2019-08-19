Defne Samyeli'den o iddialara yanıt: Eskimiş bir oyun bu - Magazin haberleri

Cem Yılmaz'la uzun süredir aşk yaşayan Defne Samyeli, oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Cengiz Semercioğlu, geçtiğimiz günlerde köşe yazısında Samyeli'nin Alaçatı'da sahne aldığı mekanın kendisini Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile aynı afişte göstermesine itiraz ettiği ifade etmişti.

Semercioğlu, Defne Samyeli'nin "Onlarla aynı afişte olmam" diyerek kriz çıkardığını ve mekanın sahiplerine ayrı afiş hazırlattığını dile getirmişti.

"ESKİMİŞ BİR OYUN BU!"

Defne Samyeli, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu. "Eskimiş bir oyun bu" ifadelerini kullanan Samyeli, şu açıklamayı yaptı:

Hiç anlam veremiyorum. İşinde, gücünde, emeğiyle var olan sanatçı arkadaşlarımla derdim olamaz, sadece saygım var. Çok başarılı bir sezon geçirdik ve çok mutluyum. Bazı ‘magazinci’ arkadaşlar sanırım muhatap alınma derdinde. Malzeme yaratma dertlerini anlıyorum tabi. Eskimiş bir oyun bu. Kim itibar eder bilemem. Televizyon ve gazete sayfalarında insanlar arasında husumet yaratıp, fitne fücur üretmenin adı gazetecilikse söyleyecek söz yok. İlgi ve sevgiyle takip edenlerime şu kadar diyeyim; ciddiye almayın, sevgiyle kalın.