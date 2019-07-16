Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir süredir aşk yaşayan Defne Samyeli, dün akşam Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Samyeli'ye sahnede sevgilisi Cem Yılmaz bateri çalarak eşlik etti. Sevgilisi Defne Samyeli’yi sahnede yalnız bırakmayan Cem Yılmaz, hem Samyeli’nin heyecanına ortak oldu, hem de sahneye çıkarak onunla birlikte düet yaptı.

İşte o anlar: