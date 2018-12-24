Repertuarında pop müziğinin dillerden düşmeyen şarkılarına yer veren İskender Paydaş, “Bu akşam çok özel bir misafirimiz var ve onu sahneye davet etmek istiyorum. Kendisi çok beğendiğim bir sanatçıdır. Onunla aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyacağım” diyerek Defne Samyeli’yi sahneye davet etti.