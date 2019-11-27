Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün Fulya'daki özel bir hastanede görüntülendi. Hasta olan bir arkadaşını ziyarete gelen oyuncu, çıkışta gazetecilerin olduğunu görünce panikten ne yapacağını şaşırdı.

Yanında bulunan yaşlı bir teyzeyi arabasına bindiren Samyeli, sonrasında koşar adım hastaneye girdi. Danışmada bulunan yetkiler ile hararetli bir konuşma yapan oyuncu, gazetecileri kimin çağırdığını sordu.

ÇILGINA DÖNDÜ

Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen Samyeli, arabasının gelmesi ile koşar adım direksiyona geçti. Aşk sorularına yanıt vermeyen oyuncu, arabasının önünde duran başka bir aracı görünce çılgına döndü. Dakikalarca korna çalan oyuncu, yolun açılması ile hızlıca oradan ayrıldı.

Samyeli, Cem Yılmaz ile yaklaşık 1,5 yıl birliktelik yaşamış, çift geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı.