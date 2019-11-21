Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı büyük kızı Deren Talu, 22 yaşına bastı. Samyeli, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Samyeli, kızıyla paylaşımına şu notu düştü:

"YILLAR NE ÇABUK GEÇMİŞ"

Benim canım kızım, iyi ki doğmuşsun. Yıllar ne çabuk geçmiş, inanamıyorum... Bebeğim, eğlencede ve dertlerde en yakın arkadaşım, bir tanem... Çok şahane yılların olsun ve hep birlikte olalım.

"CANIM ANNEM"

Deren Talu ise aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Canım annem" notuyla yayınladı. Samyeli ve Talu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.