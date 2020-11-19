İki cocuk annesi Defne Samyeli, karantinanın ilk günlerini nasıl değerlendirdiğini anlatarak kızları Deren ve Derin ile ilgili konuştu.
İpek Açar'la İpek Yolu programının bu haftaki konuğu olan Samyeli, "Önce 'en sonunda kendime vakit ayırdım' diye sevindim. Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1,5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim" dedi.
"ANNE OLMAYI BEN SEÇMEDİM"
48 yaşındaki Samyeli, Cem Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin ile ilgili konuşarak şunları söyledi:
İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.
Defne Samyeli, çocukluk döneminde konservatuvar sınavlarına girdiği dönemleri de anlatarak şu ifadeleri kullandı:
Konservatuvara girmek istiyordum, annem desteklemedi. Sonra sınavlar açılmış, TRT Radyo sınavları. O kadar çok istedim ve ağladım ki, beni başından atmak için sınava getirdi, çok istiyordum çünkü. 6-7 yaşındaydım. O yaşta 'Gündüzüm Seninle Gecem Seninle'yi söyledim, 'olmaz' dediler. 'Atatürk Ölmedi Yüreğimde Yaşıyor'u söyledim ve sınavı geçtim. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum, haber sunarken de söylüyordum.
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