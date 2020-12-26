Herhangi bir mecrada sahte hesabı bulunmadığını da itiraf eden Kayalar, "Özellikle Twitter'da sahte hesaba çok ihtiyaç duyuyorum ancak kendi hesabımla kesinlikle karıştırırım diye sahte hesap açmıyorum" dedi.

"Hiç kendi horlama sesine uyandın mı?" sorusuna uyanmadığını ifade eden oyuncu, horlama sesinin kendisine huzur verdiğini de sözlerine ekledi.