DEFNE JOY FOSTER HAKKINDA

Annesi Türk, babası Amerikalı olan Defne Joy Foster, 2 Mayıs 1979 yılında İncirlik’te doğdu. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulunda okudu.

Foster, ilk olarak bir müzik kanalında VJ olarak karşımıza çıktı. Ünlü isim, daha sonra televizyonda çeşitli programların sunuculuğunu yaptı ve dizilerde oynadı. Defne Joy Foster, 2008'de Assos'ta görüntü yönetmeni İlker Yasin Solmaz ile nikah masasına oturdu. Çiftin, 2009'da Can Kılıç adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Ancak Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Caddebostan'da yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Halit Altan'ın evinde öldü.