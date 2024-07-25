Defineciler tarihi kiliseyi tahrip ettii kolonlarına zarar verdi

DEFİNECİLER KİLİSENİN KOLONLARINA ZARAR VERMİŞ

Altınsaç koylarını ziyaret eden gazeteci Ziya Türk, "Şu anda Altınsaç Kilisesi'ndeyiz. Kiliseyi ziyaret etmek istedik. Geldik gördük ki öncelikle içerisi ahır olarak kullanılıyor. Yöre halı dışarısı sıcak ayda yağmurlu olduğunda hayvanlarını burada barındırıyor. Ama onun ötesinde daha içler acısı olan bir yer var. Kilisenin dışında ve içinde kaçak defineciler tarafından bir takım kazı yapılmış. Duvarlarda ve yerlerde yapılmış ama en ilginci de kilisenin taşıyıcı kolonunu delmişler. Kolan içerisindeki delikten iki elim bir birine kavuşuyor. Kolonu delmişler ve binanın yapısına bu anlamda zarar vermişler." dedi.