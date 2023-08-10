Kırklareli'nde altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i öldü
Kırklareli'de define arayan bir grup ormanlık alanda kazdıkları 13 metre derinlikteki kuyuda kabusu yaşadı. Kuyuda zehirli gazdan etkilenen 3 kişiden biri yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipleri yoğun gaza karşı da önlem alarak ölçümler yaptı. Öte yandan definecilerin kamufle olmak için tatilci gibi davrandıkları öğrenildi
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
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AA'da yer alan habere göre Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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13 METRELİK KUYUDA CAN VERDİ
Bölgeye ulaşan ekipler, 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
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Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.
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AFAD EKİPLERİ GAZ ÖLÇÜMÜ YAPTI
AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.
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8 KİŞİ GÖZALTINA ALDI
Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
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TATİLCİ GİBİ DAVRANDILAR
Şüphelilerin bir haftadır dikkat çekmemek için sabah deniz kenarında kamp yaptıkları gece ormanda kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.