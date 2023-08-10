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        Haberler Gündem Güncel Altın arayan definecinin feci ölümü! Çukura girdi ve... - Son dakika haberler

        Kırklareli'nde altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i öldü

        Kırklareli'de define arayan bir grup ormanlık alanda kazdıkları 13 metre derinlikteki kuyuda kabusu yaşadı. Kuyuda zehirli gazdan etkilenen 3 kişiden biri yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipleri yoğun gaza karşı da önlem alarak ölçümler yaptı. Öte yandan definecilerin kamufle olmak için tatilci gibi davrandıkları öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:25
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        • 1

          Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

        • 2

          AA'da yer alan habere göre Sivriler köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 3

          13 METRELİK KUYUDA CAN VERDİ

          Bölgeye ulaşan ekipler, 1,5 metre genişliğinde 13 metre derinliğinde kazılan çukurda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

        • 4

          Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya inen ekiplerin çıkardığı 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, E.Ç'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi.

        • 5

          AFAD EKİPLERİ GAZ ÖLÇÜMÜ YAPTI

          AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) ekipleri de bölgede gaz ölçümü yaptı.

        • 6

          8 KİŞİ GÖZALTINA ALDI

          Jandarma ekipleri bölgede kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 8 kişiyi gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

        • 7

          TATİLCİ GİBİ DAVRANDILAR

          Şüphelilerin bir haftadır dikkat çekmemek için sabah deniz kenarında kamp yaptıkları gece ormanda kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.

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