Rahat ve ulaşılabilir modada dünya markası olmayı hedefleyen DeFacto, spor giyim alanındaki yeni markası DeFactoFiT’i tanıttı. Her tarza uygun aktif spor, ev ve iç giyim ürünlerini dünya standartları kalitesinde ürettiğini hatırlatan marka, ilk mağazasını doğa, yaz ve kış sporlarının merkezi Bursa’da açtı. DeFactoFİT ürünleri online satış kanallarından da aynı anda 50 ülkede ve 200’ü aşkın DeFacto mağazasında satışa sunuldu.
BURSA’DAKİ AÇILIŞA SPORCULAR DA KATILDI
Bursa’daki açılışa, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor teknik heyeti ve oyuncuları da katıldı.
Pandeminin etkisiyle artan evden çalışma, bireylerin rahatlık ve şıklığı ulaşılabilir fiyatlarla bir arada bulma isteği ve sağlıklı yaşam trendi ile spor giyim moda akımının dünya genelinde yükselmesi nedeniyle DeFactoFiT markasını kurduklarını belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Yeni normal yaşamın etkisiyle dünyada aktif spor ve ev giyim trendi istikrarlı bir şekilde yükseliyor. DeFactoFİT’i kurmak önemli hayallerimizden biriydi. 5 yıl önce de bu vizyonla markayı tescil ettirmiştik. Gerçekleştirmek için uygun zamanı bekledik. Hayatımızda yoğun şekilde ‘Home Office’ çalışma var, sağlıklı yaşam ve daha rahat bir moda tarzı var” dedi.
Yeni dönemde de insanların artık 400-500 TL’ler verip, sweatshirt veya tayt almak istemediğini kaydeden Ateş, “Müşterilerimize fonksiyonel ürünleri yüksek kalite ile inovasyon ve uygun fiyattan sunmayı, sağlıklı ve rahat yaşam hedeflerine katkıda bulunmayı hedefledik. Biz, DeFactoFiT ile fit görünmek isteyen, ‘Ben fitim!’ diyen tüm müşterilerimize dünya markaları kadar konforlu bir deneyim sunuyoruz. En önemli farkımız bu.” dedi.
CEO İhsan Ateş, “DeFactoFiT’in tasarım ve pazarlama kadrosu; çok kültürlü, konusunda uzman, spor yapan, günlük yaşamında, dışarıda, evde spor kıyafetler giymeyi, fit görünmeyi tercih eden arkadaşlardan oluşuyor. Bu sayede müşterimizin ihtiyaçlarını çok iyi anlayabiliyor, bu ihtiyaçlara cevap verebiliyoruz. Tasarladığımız ürünleri ofisimizdeki DeFacto spor kulübünde test edip, geliştiriyoruz. Marka elçilerimizle, müşterilerimizle tasarımdan üretime ve mağazadaki ürün sunumuna kadar omuz omuza çalışıyoruz. DeFactoFiT mağazalarımız özel bir konsepte sahip. Mağazamızdaki satış danışmanlarımız ürünler ve talepler konusunda özel olarak eğitim aldılar. Müşterilerimiz mağazamızdaki spor ürün alanında kendilerini fitness salonunda, ev ve iç giyim alanında ise evlerindeki dolaplarından kıyafet seçiyormuş gibi hissedecekler. Onları keyifli bir alışveriş deneyimi bekliyor” şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!