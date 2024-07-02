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        Haberler Bilgi Magazin Dedemin Fişi ne zaman, nerede çekildi? Dedemin Fişi filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

        Dedemin Fişi ne zaman, nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

        Dedemin Fişi filmi bir kez daha sevenleri ile buluşuyor. Meltem Bozoflu tarafından beyaz perdeye aktarılan Dedemin Fişi filmi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Dedemin Fişi ne zaman, nerede çekildi? İşte yerli komedi filmi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:55
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        • 1

          Güldür Güldür ekibi oyuncu kadrosu ile Dedemin Fişi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Televizyon ekranlarından seyirci ile buluşacak Dedemin Fişi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde paylaştık. İşte Dedemin Fişi filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

          Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.

          Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

          Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

          Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

          Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

          Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

          Özge Borak - Nurgül Çirci

          Ayşen Gruda

          Aziz Aslan - Şinasi

          Onur Atilla - Vecdi Şimşir

          Doğa Rutkay - Pervin Kaya

          Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

          Erdem Yener - Bora Çirci

          Burak Topaloğlu - Ivan

          İrem Sak - Kader Çirci

          Kıvanç Baran Arslan - Rıza

          Özlem Tokaslan - Üzerlik

          Zeynep Kankonde - Semra

        • 3

          DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini bir araya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.

          DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan Dedemin Fişi filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.

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