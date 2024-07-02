Güldür Güldür ekibi oyuncu kadrosu ile Dedemin Fişi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Televizyon ekranlarından seyirci ile buluşacak Dedemin Fişi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde paylaştık. İşte Dedemin Fişi filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...