Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.100,87 %-0,44
        DOLAR 32,0274 %-0,03
        EURO 34,6771 %-0,59
        ALTIN 2.240,37 %-0,12
        FAİZ 47,79 %-1,79
        GÜMÜŞ GRAM 25,55 %0,37
        BITCOIN 63.078,00 %-3,65
        GBP/TRY 40,3941 %-0,59
        EUR/USD 1,0816 %-0,41
        BRENT 85,67 %-0,13
        ÇEYREK ALTIN 3.663,01 %-0,12
        Haberler Ekonomi Turizm Dedeman'ın Özbekistan hamlesi - Turizm Haberleri

        Dedeman'ın Özbekistan hamlesi

        Dedeman, üç farklı markası ve üç yeni otel projesi ile Özbekistan'a tekrar giriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dedeman'ın Özbekistan hamlesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dedeman, Özbekistan’da Zarafshan Golden Group ile geniş kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

        Taşkent ve Navoi bölgelerinde, her biri farklı Dedeman markası altında hizmet verecek olan Dedeman Tashkent, Zarafshan Managed By Dedeman ve Rest&More by Dedeman Navoi Uzbekistan için Dedeman İstanbul Otel’de imzalar atıldı.

        Gerçekleştirilen törene; T.C. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Zarafshan Golden Group Yönetim Kurulu Başkanı Ulugbek Fayziyev başta olmak üzere birçok konuk katıldı.

        REKLAM

        2024 yılında Kazakistan Almaty ve Azerbaycan Bakü’deki yatırımlarla yurtdışı portföyüne yeni halkalar ekleyen Dedeman, Özbekistan’daki bu yeni atılımına ek olarak imza süreçleri tamamlanan yatırımlarla birlikte Temmuz 2024 itibariyle yurtdışındaki otel sayısını 7’ye çıkaracak. 9 ana marka, hizmete açık 29, imzalı 21 ve imza aşamasında 11 olmak üzere toplam 61 otel ve 1.700 çalışanı ile hizmet veren Dedeman; 2025 yılı sonuna kadar hizmet verdiği ülke sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyor.

        İmza töreninde konuşma yapan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “Türk otelcilik sektörünün en geniş otel zincirine sahip Dedeman markası olarak, yenilenen iş geliştirme stratejimizle son 2 yılda otel sayımızı %70 oranında artırmayı ve 2023 yılında %55 finansal verimlilik elde etmeyi başardık. Büyüme ivmemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şu an potansiyel projelerimize özel hazırladığımız anlaşmalarımızla markalarımızın bulunduğu her yeri ayrı bir cazibe destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Dedeman misafirperverliği ve samimiyetini dünyanın dört bir yanına taşımak istiyoruz” dedi.

        Zarafshan Golden Group Yönetim Kurulu Başkanı Ulugbek Fayziyev, “Öncelikle bu anlamlı imza töreninin milletlerimiz için çok kıymetli olan binlerce yıllık Nevruz Bayramına denk gelmesinden duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim. Türkiye ve Özbekistan iki kardeş ülkedir. Yıllar içinde birbirlerine daha da yakınlaşmış, iş birlikleri artmıştır. Bugün, turizm sektörü için çok güzel bir fırsat yakaladığımızı düşünüyor ve tüm Dedeman yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. 3 otel ile başlıyoruz ancak gelecek için daha büyük hedeflerimiz var. Türkiye ile kuracağımız bu iş birlikleri Özbekistan’ın da yüzünü değiştirecek” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Galeria Sitesi davasında karar çıktı!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        Rusya operasyonu ilk kez "savaş" diye tanımladı
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Habertürk Anasayfa