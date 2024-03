Dedeman'ın Özbekistan hamlesi

REKLAM advertisement1

Dedeman, Özbekistan’da Zarafshan Golden Group ile geniş kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Taşkent ve Navoi bölgelerinde, her biri farklı Dedeman markası altında hizmet verecek olan Dedeman Tashkent, Zarafshan Managed By Dedeman ve Rest&More by Dedeman Navoi Uzbekistan için Dedeman İstanbul Otel’de imzalar atıldı.

Gerçekleştirilen törene; T.C. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş, Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Dedeman, Zarafshan Golden Group Yönetim Kurulu Başkanı Ulugbek Fayziyev başta olmak üzere birçok konuk katıldı.

REKLAM 2024 yılında Kazakistan Almaty ve Azerbaycan Bakü’deki yatırımlarla yurtdışı portföyüne yeni halkalar ekleyen Dedeman, Özbekistan’daki bu yeni atılımına ek olarak imza süreçleri tamamlanan yatırımlarla birlikte Temmuz 2024 itibariyle yurtdışındaki otel sayısını 7’ye çıkaracak. 9 ana marka, hizmete açık 29, imzalı 21 ve imza aşamasında 11 olmak üzere toplam 61 otel ve 1.700 çalışanı ile hizmet veren Dedeman; 2025 yılı sonuna kadar hizmet verdiği ülke sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyor. İmza töreninde konuşma yapan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “Türk otelcilik sektörünün en geniş otel zincirine sahip Dedeman markası olarak, yenilenen iş geliştirme stratejimizle son 2 yılda otel sayımızı %70 oranında artırmayı ve 2023 yılında %55 finansal verimlilik elde etmeyi başardık. Büyüme ivmemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şu an potansiyel projelerimize özel hazırladığımız anlaşmalarımızla markalarımızın bulunduğu her yeri ayrı bir cazibe destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Dedeman misafirperverliği ve samimiyetini dünyanın dört bir yanına taşımak istiyoruz” dedi.

Zarafshan Golden Group Yönetim Kurulu Başkanı Ulugbek Fayziyev, “Öncelikle bu anlamlı imza töreninin milletlerimiz için çok kıymetli olan binlerce yıllık Nevruz Bayramına denk gelmesinden duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim. Türkiye ve Özbekistan iki kardeş ülkedir. Yıllar içinde birbirlerine daha da yakınlaşmış, iş birlikleri artmıştır. Bugün, turizm sektörü için çok güzel bir fırsat yakaladığımızı düşünüyor ve tüm Dedeman yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. 3 otel ile başlıyoruz ancak gelecek için daha büyük hedeflerimiz var. Türkiye ile kuracağımız bu iş birlikleri Özbekistan’ın da yüzünü değiştirecek” ifadelerini kullandı.