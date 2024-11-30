Dede katiline iyi hal indirimi!

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde dedesi Ahmet Yurdakul’u (70) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Muhammet Yurdakul (22), iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 14 Temmuz’da Zafer köyünde meydana geldi. Ahmet Yurdakul ve torunu Muhammet Yurdakul arasında tartışma çıktı. Muhammet Yurdakul mutfaktan aldığı bıçakla dedesini karnından 2 bıçak darbesiyle yaralandı.

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Çağırılan sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Yurdakul, 1 gün tedavi altında kaldıktan sonra taburcu edilip evine gönderildi. Akşam saatlerinde yeniden fenalaşan Ahmet Yurdakul, hastanede iç kanamadan dolayı hayatını kaybetti. REKLAM Gözaltındaki Muhammet Yurdakul, dedesinin ölmesinin ardından 25 Ağustos 2023’te tutuklandı. Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muhammet Yurdakul hakkında, ‘Üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Muhammet Yurdakul’un karar duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 6’ncı duruşmaya Muhammet Yurdakul, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmada sanığın avukatı ile babası Şenol Yurdakul salonda hazır bulundu.

BABASI, ESKİ EŞİNİ SUÇLADI Mahkeme başkanının soruları üzerine sanığın babası Şenol Yurdakul, “Biz bu davayı çözdük. Son noktaya geldik. Boşandığım eşimle oğlumu 1 ay önce cezaevinde yaptığım ziyarette, eski eşim, ‘Kayınpederim sattığı ineklerin parasını verseydi’ diyerek kendi ağzıyla kendini ele verdi. Oğlum da hep salağa yattı. Olayların arkasındaki kişi bana göre eski eşimdir, yani olayı azmettirdiğini düşünüyorum” dedi.

ANNESİNİN YÖNLENDİRDİĞİ İDDİASINI KABUL ETMEDİ, HASTANEYİ SUÇLADI Mahkeme başkanının ‘Seni annen mi yönlendirdi?’ sorusu üzerine sanık Muhammet Yurdakul, “Babamın söyledikleri bana atılan iftiradır. Dedemi ben öldürmedim, hastane öldürdü. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı” dedi. Mahkemede sanık avukatı da daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, sanığın her kadar dedesini bıçakla yaralamış olmasına rağmen kısa sürede taburcu edildiğini, yeniden rahatsızlanarak, öldüğünü söyledi. Sanık avukatı, hastanenin ihmal iddiasının da göz önüne alınarak, cezanın ‘kasten öldürme suçu’nda değil, yaralama veya öldürmeye teşebbüs suçlarından değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı, hastaneden taburcu olduktan sonra bir gün sonra iç kanama nedeniyle ölen Ahmet Yurdakul’un hastanenin ihmali iddialarına karşı savcılığın soruşturma yürüttüğünü, yine bir önceki duruşmada sanık Muhammet Yurdakul’un İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ‘Akıl sağlığı yerindedir, cezai ehliyeti vardır’ kararı verildiğini hatırlattı. Mahkeme heyeti, sanık Yurdakul’a iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası verdi.