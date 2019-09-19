İzmir'de nefes kesen operasyon... DEAŞ terör örgütü adına birbiri ardına kanlı infazları gerçekleştiren Muhammed Ramadan, illegal olarak giriş yaptığı Türkiye'de güvenlik birimlerince yakın takibe alındı.

İZMİR'DE ORTAK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEAŞ terör örgütü mensubu Ramadan terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şubesi tarafından yapılan ortak operasyon neticesinde İzmir'de saklandığı bir evde yakayı ele verdi.

DEAŞ CELLADININ SORGUSU TEM'DE DEVAM EDİYOR

Terörle mücadele şubesinde halen sorgusu devam eden Muhammed Ramadan'ın yarın adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Ramadan DEAŞ adına yaptığı birden çok kanlı infazlarıyla biliniyor.