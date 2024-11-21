Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi 21 Kasım Cuma akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Murad Zaloğlu oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmine ilişkin tüm merak edilenler...
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Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Ufuk Bayraktar'ın başrolünü üstlendiği film, 2021 yılında vizyona girdi. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi bir kabadayının hayat hikayesini konu alıyor. Peki, Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dayı: Bir Adamın Hikayesi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
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DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU NEDİR?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir.
Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.
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DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI
Ufuk Bayraktar - Cevahir
Gizem Karaca - Hatice
Ahmet Varlı - Sabahattin
Turgut Tunçalp - Seyfi Alaybey
Beste Bereket - Kevser
Ümit Çırak - Baltalı Ahmet
Timur Ölkebaş - Kara Cemal
Murat Akkoyunlu - Hilmi
Cem Kurtoğlu - Hakim
Okday Korunan - Hapishane Müdürü
Zafer Diper - Gazinocu Arif
DAYI BİR ADAMIN HİKAYESİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi çekimleri İstanbul, Adana, Mersin'de yapıldı. Film henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adamın, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilmesini anlatıyor.
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