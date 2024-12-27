'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' 7 Şubat'ta gösterime giriyor

Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın işbirliğiyle hayata geçirilen ve Uğur Bayraktar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu başrolünde ise Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' filmi, 7 Şubat 2025'te gösterime girecek.

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Uğur ve Ece Bayraktar’ın kaleme aldığı 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' filminde Ufuk Bayraktar'a; Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll, Scott Wells ve Michel Qissi eşlik ediyor.