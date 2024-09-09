'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' filminin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi

'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' filminin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi

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Yapımcılığını Diopter Film ile Ubay Yapım’ın üstlendiği 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi'nin senaryosunu Uğur Bayraktar ve Ece Bayraktar’ın kaleme aldı. Filmin yönetmenliğini, ilk filmde olduğu gibi Uğur Bayraktar üstleniyor.

'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi', uzun bir ön hazırlık sürecinden sonra İstanbul’da sete çıkmaya hazırlanıyor. Yapım ekibi, sanat, kostüm ve mekanlar gibi birçok detay üzerinde çalıştı. Filminin oyuncuları okuma provasında buluştu.

'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi' filminin başrolünde Ufuk Bayraktar yer alırken, ona Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Umut Oğuz, Bora Karakul, Ebru Karanfilci, İskender Bağcılar, Süleyman Kadim Kabaali, Kadir Toprak Karaman ve Pınar Şenol gibi birçok oyuncu eşlik edecek.