Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Araklı ilçesi Yolgören Mahallesi’nde baba ve oğlunun bulunduğu araca açılan ateş sonucunda baba hayatını kaybetti.

İddiaya göre, geçen hafta Türkeli Yaylasında Mustafa Danışmaz tarafından dövülen Emrullah G. "Bunun hesabını vereceksin" diyerek olay yerinden ayrıldı. Dün pusu kuran Emrullah G., baba oğulun içinde bulunduğu araca 3 el ateş etti. Emrullah G. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kanlı pusuda aracın şoför koltuğunda oturan Abdullah Danışmaz göğsünden vuruldu. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Danışmaz, kurtarılamadı. Cinayetin ardından alarma geçen Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrullah G.’nin peşine düştü.

Bu arada Mustafa Danışmaz’ın kick boksçu ve milli sporcu olduğu öğrenildi.