Davinson Sanchez: Kopenhag maçına her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Süper Lig'deki Adana Demirspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları karşılaşmalar hakkında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un iyi oyunculara sahip bir takım olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç olacak. Bizim karşımıza sadece ellerinden geleni yapmak için değil, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi gösteren bir takım olarak çıkacak. Bu açıdan zor bir maç bizi bekliyor. Bizde de benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca her takım olduğu gibi Adana Demirspor da bize karşı en iyisini vermek için oynayacak. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz" diye konuştu.