Duygusal bir yazı kaleme alan David Beckham, gönderisinde "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı. Beckham ayrıca mesajında Victoria Beckham'a kendisine harika çocuklar verdiği için ve hep uyumlu giyindikleri için de minnet duyduğunu da ifade etmişti.