Bölgedeki kuşların yuvalanması için de oldukça önemli olan bu yapay göl için çalışmalar aylarda başlamıştı.

İnşaatın 2021 Şubat ayına kadar bitmesi gerekiyor. Aksi taktirde çalışmalar bitmezse yeniden başlamak için altı ay beklemek zorunda kalınacak.