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        Haberler Magazin David Beckham, mutfakta - Magazin haberleri

        David Beckham, mutfakta

        Futbol dünyasının popüler isimlerinden David Beckham, kızı Harper'in yaptığı pankek için mutfağa girerek hünerlerini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:33
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        Beckham, mutfakta
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        Yeşil sahalardan emekli olduktan sonnra, ABD futbol takımı Inter Miami'nin ortağı olarak futbol kariyerini sürdüren David Beckham, gündelik hayatına dair detayları sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

        Instagram'da 88 milyon takipçisi bulunan David Beckham, kızı Harper'in yaptığı pankek için mutfağa girdi. O anları da sosyal medya sayfasında yayımladı.

        David Beckham, eşi Victoria Beckham ve diğer çocukları Romeo ve Cruz'e etiketleyerek; "Pankeki kaçırdınız" dedi ve mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

        David Beckham, geçtiğimiz ay bir etkinlik kapsamında İstanbul'a gelmişti.

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        #David Beckham

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