DasDas eylül programını duyurdu

DasDas yeni sezonda etkinlikleriyle sanatseverlerin ilham durağı olmaya devam edecek. Joseph K. ve Romeo ve Juliet gibi DasDas'ın sevilen oyunları yeniden seyirciyle buluşurken Dünya Yerinden Oynar oyunu 9 Eylül'de prömiyerini gerçekleştirecek. Komedi gösterilerinin yanı sıra Madrigal konseriyle de müzikseverleri unutmayan DasDas, eylül ayında seyircisini bekliyor

DasDas birbirinden keyifli etkinlikleriyle yeni sezona merhaba diyor. Provaları devam eden ve paylaşılan görselleriyle ilgi odağı olmayı başaran 'Dünya Yerinden Oynar' oyunu 9 Eylül akşamı ilk kez seyirci ile buluşacak.

Şebnem İşigüzel tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mert Fırat'ın üstlendiği oyunun zengin oyuncu kadrosunda Alara Canay, Emine Doruk / Gökşen Ateş, Melisa Akman, Özge Borak, Özge Fışkın, Rana Büyükyılmaz ve Su Sonia yer alıyor.

Yedi kadının özgürlükleri için yan yana durduğu ve hayatları pahasına mücadele edişlerini İstanbul semalarında dolaşan tanıdık ezgilerle seyirciye aktaracak olan 'Dünya Yerinden Oynar' 9-10-20-21 Eylül akşamları 20.30'da suare ve 11 Eylül günü 17.00'de matine seansıyla tiyatroseverlerle buluşacak.

DasDas yeni sezonunda 'Romeo ve Juliet'i tiyatroseverlerle buluşturmaya devam edecek. Mert Fırat ve Nagihan Gürkan'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcımoğlu Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Deniz Can Aktaş, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Onur Tanyeri, Sinan Gülşen ve Ümit Erlim'i aynı sahnede buluşturuyor. Shakespeare'in hafızalara kazınan bir aşk hikayesini ele aldığı oyunu 'Romeo ve Juliet' 15 Eylül akşamı 20.30'da sevenleriyle tekrar buluşacak.