03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sultangazi'de otomobiliyle evine giden bir kişi, 2 kişi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dövdükleri kişiyi zorla otomobile bindirmeye çalışan saldırganlara mahalleli müdahale etti. Kimi bağırdı, kimi ise balkonda ütü fırlattı.
Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün 22.00 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 122 Sokakta otomobiliyle evine gitmekte olan bir kişinin önü, alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu iddia edilen 2 kişi tarafından kesildi. Araçtan indirilen adam, darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanan adam, daha sonra zor kullanılarak otomobile bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada kaçırılmak istenen adamın yardım çığlıklarına mahalleli duydu.
SALDIRGANA ÜTÜ ATTI
Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinden çıkarak, bir mahalle sakini de evdeki ütüyü alıp, balkona koştu. Ardından da ütüyü saldırganlara fırlattı. Ütüyle neye uğradıklarını şaşıran saldırganlar, sokağa çıkan mahallelinin de gelmesiyle plakası alınamayan bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz adama ilk müdahaleyi yine mahalle sakinleri yaptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak, kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, kaçan iki şüphelinin bir yakınlarının evlerinde saklandıklarını tespit etti. İki şüpheli polisin yaptığı baskınla saklandıkları evde yakalandı.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
Olay anını anlatan mahalle sakini, "Ben evde oturuyordum. İmdat diye bir bağırma sesi duydum. Çıktım baktım adamı dövüyorlardı. Aşağı indik, bağırıp, çağırdık. Zorla arabaya atmaya çalıştılar. Kimi balkondan ütü attı, kimi bağırınca 2 kişi korkup kaçtı" diye konuştu.
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