Daron Acemoğlu ismi araştırılıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) İktisat Profesörü olan Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Daron Acemoğlu nereli? İşte Daron Acemoğlu kitapları...

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Tam adıyla Kamer Daron Acemoğlu 3 Eylül 1967 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk-Amerikalı ekonomisttir. Daron Acemoğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) İktisat Profesörüdür. IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, "Dünya'daki En Çok Alıntı Yapılan ilk 10 Ekonomist" arasındadır.

DARON ACEMOĞLU HAYATI

1967 yılında İstanbul'da doğan Acemoğlu, Ermeni kökenlidir. 1986 yılında Galatasaray Lisesini bitirmiştir. Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesinde alan Acemoğlu, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan Londra Ekonomi Okulundan almıştır. 1992-93 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders veren Acemoğlu, 1993'te ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde ders vermeye başlamıştır. MIT'deki akademik kariyerinin ilk yıllarında, iktisat alanındaki tarihi yayınlardan biri olan The Economic Journal'da yayınlanan bir çalışması "1996 Yılının En İyi Makalesi" ödülünü almıştır. Daron Acemoğlu, 2000 yılında profesörlüğe yükselmiştir.

MIT'de profesör ve eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın kızı olan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin iki erkek çocuğu vardır.

Acemoğlu'nun üstün başarılarından biri de 2005 yılında John Bates Clark madalyası ile ödüllendirilmesidir. John Bates Clark madalyası, her iki yılda bir ekonomi bilimine en büyük katkıyı yapan 40 yaş altındaki bir bilim insanına verilir.

Acemoğlu'nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir. En güncel çalışmaları ise "kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri" üzerinedir. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında "Bilim Ödülü"ne layık görülmüştür.

2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU’na verilmesi uygun görülmüş, 24 Aralık 2013 tarihinde ödülü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından törenle kendisine verilmiştir. Bu ödül, 1995 yılından bu yana Türk kültür ve sanat yaşamına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler ile kurumlara devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla verilmektedir.

Acemoğlu, ayrıca "Review of Economics and Statistics" ve "Journal of Economic Growth" dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir. Bilim Akademisi üyesidir.

DARON ACEMOĞLU KİTAPLARI

Ulusların Düşüşü

Dar Koridor

Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri

Mikroekonomi

Makroekonomi

The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty

Why Nations Fail: The Origins of Power Prosperity and Poverty