Darmaduman dizi oyuncuları ve konusu

DARMADUMAN KONUSU NEDİR?

İkizler Ece ve Kerem, anneleri Beliz ve babaları Harun ile hayatlarında yeni bir başlangıç yapacakları İstanbul’a, Harun’un aile evine taşınırlar. Bir yandan babaanneleri Ayla ile birlikte yaşamanın zorluklarına alışmaya bir yandan yeni çevrelerine uyum sağlamaya çalışırken karşılaştıkları yeni insanlar Derin ve Evren, tek istediği okul hayatına olaysız bir başlangıç yapmak olan Ece ve Kerem’in başlarını ilk günden derde sokacaktır. Yeni insanlarla tanışmanın heyecanının yanında ilk günden başlarına gelen talihsiz olaylarla cebelleşen ikizler, içinden çıkılması zor bir açmaza girerlerken ailecek hayatlarını altüst edecek sürpriz bir duruma da kapı açacaklardır.