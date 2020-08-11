Arkadaşlarımızla oradaydık ve kavga çıkınca güvenlik görevlilerinin sayıları arttı. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde bizi darp etmeye devam ettiler. Plaj işletmecileri, ünlerine bir lekelenme gelmesin diye bunu asla kabul etmiyor. Plaj yetkililerinin yaptıklarını kabul etmelerini ve özür dilemelerini bekliyorum. Konuyla ilgili hukuki işlemleri de takip edeceğim.