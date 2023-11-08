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        Haberler Gündem 3. Sayfa Darbedilerek öldürülmüştü, 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı

        Darbedilerek öldürülmüştü, 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı

        Eskişehir'de bir eğlence merkezinde çıkan kavgada 23 yaşındaki Doğukan Yenenler darbedilerek öldürülmüştü. Olayda kamera kayıtlarında yumruğu görünen sanık Mertcan A'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet istendi. Sanık Mertcan A. "Olaydaki kişileri tanımam, hasmım da değillerdir, olay mekanda başlamış. Ben sonradan olaya dahil oldum, kamera görüntülerinde tek yumruğum görünüyor. Pişmanım." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:05
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        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
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        Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 6 sanığın hapse çarptırılmasını, 8 sanığın ise beraatını istedi.

        Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mertcan A. ile cinayete iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan Koray B. ve maktul Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener ve kardeşi Batuhan Yener katıldı.

        DARBEYİ VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, olayda sanıklar Ali K. ile Mercan A'nın, kardeşinin üzerine kapanarak "O benim kardeşim, yapmayın" diyerek bağıran maktul Doğukan Yener'e vurmaya başladıkları, maktulü önce tramvay yoluna iterek yere düşürdükleri, sanıkların saldırgan hareketlere devam ederek yumrukla araç yoluna düşürdüğü maktule yerdeyken de vurmaya devam ettiklerini belirtti.

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        Görüntü izleme ve tespit tutanağına göre ise Doğukan Yener'in hareketsiz kalmadan önce etkili darbeyi vuran kişinin sanık Mertcan A. olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

        KAMERA KAYITLARINA MÜDAHALE

        Mütalaada, olayın gerçekleştiği iş yerinin mesul müdürü sanık Seçil D, iş yeri sahibinin sanık Caner T, iş yerinin hukuki işlemlerini takip eden kişinin sanık Kaan Furkan G. olduğu, olaydan hemen sonra arıza olduğu belirtilerek teknik personele iş yeri kamera kayıtlarına müdahale ettirildiği, cihaz hard diskinin söküldüğü veya formatlanarak tekrar takılmış olduğu belirtildi.

        Yapılan diğer araştırmalarda ise sanıklar Caner T. ile Kaan Furkan G'nin olay yerinin karşısındaki Ercan A. sorumluluğundaki iş yerine giderek oradaki görüntüleri sildikleri ancak silmeden önce bazı kısımları telefonlarına kaydettikleri belirtildi.

        6 KİŞİYE HAPİS, 8 KİŞİYE BERAAT İSTEMİ

        Mütalaada sanık Mertcan A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, eğlence mekanı çalışanı sanık Ali K'nin maktule yönelik "kasten yaralama"dan 4 aydan 1 yıla, sanıklar Seçil D, Caner T, Kaan Furkan G. ve Ercan A'nın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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        Davada cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla yargılanan diğer 8 sanığın ise beraatı istendi.

        Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan maktul Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener, "Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın." dedi.

        "KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE TEK YUMRUĞUM GÖRÜNÜYOR"

        Sanık Mertcan A. ise "Olaydaki kişileri tanımam, hasmım da değillerdir, olay mekanda başlamış. Ben sonradan olaya dahil oldum, kamera görüntülerinde tek yumruğum görünüyor. Pişmanım." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Mertcan A'nın tutukluluğunun devamına ve taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

        OLAY

        Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında geçen yıl haziran ayında iki grup arasında çıkan kavgada Doğukan Yener (23) darbedilmiş, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mertcan A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde, tutuklu sanık Mertcan A. ile diğer 9 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, 4 sanığın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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