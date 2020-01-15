15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, dün saat 20.40 sıralarında Osmaniye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gebelik ve kanama nedeniyle eşini hastenenin doğumhane servisine getiren M.B., Opr. Dr. Gökhan Gönen'den eşini muayene etmesini istedi. Gönen, M.B.'ye acil sezaryen gerektiği, bir an önce kayıt işlemini yaptırıp gelmesini, bu sırada da eşini muayene edeceğini söyledi. Israrla kayıt işlemi yaptırmak istemediği ve muayane esnasında hastanın yanında olmak istediği öne sürelen M.B., olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Diğer hastaların mahremiyeti açısından eşinin yanında bulunamayacağı belirtilen M.B., Op. Dr. Gönen'e saldırdı.
Konuyla ilgli açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, darbedilen Op. Dr. Gönen'in saldırganın eşine başarıyla müdahale edip sezaryenle doğumunu gerçekleştirdiği ve tedavisini bu aşamadan sonra yaptırdığını belirterek şunları söyledi:
"Hekime fiziksel şiddet uygulanmış, masa üzerindeki büro malzemeleri fırlatılmıştır. Fiziksel şiddete maruz kalan hekim tarafından, fiziksel şiddet uygulayan hasta yakının eşinin muayene işlemi gerçekleştirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Fiziksel şiddete maruz kalmasına rağmen acil olan sezaryen doğum da ilgili hekim tarafından gerçekleştirilmiştir. Hekimimizin sezeryan ameliyatı sonrası Acil Polikliniği'nde muayenesi yapılmış, burnunda 'Nazal Fraktür' tespit edilmesi üzerine kulak burun boğaz hekimi tarafından yatışı verilip, redüksiyon uygulanmıştır. Olay sonrası 'Beyaz Kod' verilmiş ve tutanak altına alınmıştır. Hekimimize yönelik gösterilen bu çirkin saldırı Müdürlüğümüz tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bu olay sonrası hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyor, sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddet olayını kınıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. İnsana insan olduğu için değer verilmesi, saygı duyulması, Sağlık çalışanlarına ve toplumda yaşanan şiddetin hiçbir türüne geçit verilmemesi hususunda siz basın mensupları vasıtasıyla halkımızın her bir bireyinden destek bekliyoruz."
Öte yandan Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik de yaptığı basın açıklamasıyla yaşanan darp olayını kınadı. Memnuniyetsiz hasta ve yakınının sadece bir insanı darbetmekle kalmadığını belirten Gedik, acil sezaryene girecek bir annenin canını, 'masum bir bebeğin yaşam hakkını' da hiçe saydığını söyledi.
Darp olayını gerçekleştiren şüpheli M.B., polis ekiplerince gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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