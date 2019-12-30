Darbe girişimi davalarında sona doğru

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılamaların tamamlandığı 271 davada 2 bin 335'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 879 sanığa hapis cezası verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından darbe girişimine ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.
Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 271'i karara bağlandı.
Sona eren davalarda 2 bin 335'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 879 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLENLER
Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 225 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Bu sanıklardan 17'si 141 kez, biri 140 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse karar veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez, 2 sanık hakkında 28'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 71 general, 830 subay, 173 astsubay, 50 uzman çavuş ve 4 polis memuru da yer aldı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLENLER
Eski 20 general, 410 subay, 137 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan bin 110'una müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 544 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.
Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Yargılamaların sürdüğü 18 davadan 2'si İstanbul'da, 9'u Ankara'da, 7'si diğer illerde görülüyor.
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