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Darbe girişimi davalarında sona doğru

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik 289 davadan 271'i karara bağlandı. Tamamlanan davalarda 2 bin 335'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 879 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi. Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan bin 225'i ağırlaştırılmış müebbet, bin 110'u ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeler, bin 544 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi

30.12.2019 - 11:25 | Güncelleme:
FETÖ davası
AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılamaların tamamlandığı 271 davada 2 bin 335'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 879 sanığa hapis cezası verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından darbe girişimine ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 271'i karara bağlandı.

Sona eren davalarda 2 bin 335'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 879 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE MAHKUM EDİLENLER

Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 225 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bu sanıklardan 17'si 141 kez, biri 140 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse karar veren mahkemeler, 31 sanık hakkında 4'er kez, 4 sanık hakkında 3'er kez, 2 sanık hakkında 28'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 71 general, 830 subay, 173 astsubay, 50 uzman çavuş ve 4 polis memuru da yer aldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLENLER

Eski 20 general, 410 subay, 137 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan bin 110'una müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 544 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Yargılamaların sürdüğü 18 davadan 2'si İstanbul'da, 9'u Ankara'da, 7'si diğer illerde görülüyor.

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