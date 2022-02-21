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Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, 15-18 Şubat tarihleri arasında talep toplama işlemleri gerçekleşen DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin sonuçları paylaştı.

Yapılan KAP açıklamasına göre, şirketin toplam 30 milyon 20 bin TL nominal değerli payları halka arz edildi. Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 18.50 TL olarak belirlendi ve payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 555 milyon 370 bin TL oldu.

Yurtiçi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2.5 katı, dağıtım yapılan tutarın ise 1.5 katı talep geldi. Bu talep sebebiyle yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ayrılan yüzde 10’luk tahsisat oranı yurtiçi bireysel yatırımcılara aktarıldı.

KAP açıklamasında arzla ilgili bilgilerin yer aldığı bu tablo paylaşıldı:

YÜZDE 15'İ ARZ EDİLDİ

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz halka arz öncesi gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında "DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27,2 gibi bir cazip bir ıskonto oranıyla halka arz ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.