DAP Gayrimenkul hisselerinin halka arzı tamamlandı. Halka arzda dikkat çeken bir açıklama da geldi. Merkezi İstanbul'da bulunan İtimat Süt'ün Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kara'nın şirketin halka arz ettiği hisselerinin yüzde 5.67'sini aldığı açıklandı. Kara'nın aldığı hisselerin değeri 31.5 milyon lira düzeyinde bulunuyor. Halka arz fiyatı ile DAP Gayrimenkul'ün piyasa değeri 3.7 milyar lira olarak hesaplandı.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 555 MİLYON LİRA OLDU
Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Şirket’in toplam 30.020.000 TL nominal değerli payları halka arz edildi. Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 18,50 TL olarak belirlendi, 30.020.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 555.370.000 TL olarak gerçekleşti. Yurtiçi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, dağıtım yapılan tutarın ise 1,5 katı talep geldi. Yatırımcılardan gelen yüksek talebin karşılanabilmesi amacıyla, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ayrılan yüzde 10’luk tahsisat oranı yurtiçi bireysel yatırımcılar tahsisat grubuna aktarıldı.
YÜZDE 15'İ HALKA AÇILDI
Markalı konut sektöründe faaliyet gösteren DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, hisse başı fiyat 18.50 TL olurken, halka açıklık oranı yüzde 15.01, ıskonto oranı ise yüzde 27.2 olarak belirlenmişti.
DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle gündeme geldi. Yapımı devam eden Nişantaşı projesi şirketin bir başka önemli üretimi olarak göze çarptı.
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