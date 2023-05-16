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Dansöze para taktı, eşi boşanma davası açtı Eşinden pankartla af diliyor

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da ilginç olay. Arkadaşlarıyla eğlence mekânına giden genç, dansöze para takınca olanlar oldu. O anları sosyal medyadan öğrenen eşi boşanma davası açtı. Bunun üzerine pişmanlık yaşayan adam pankart açarak eşinden af diledi

Giriş: 16.05.2023 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
Dansöze para taktı, eşi boşanma davası açtı Eşinden pankartla af diliyor
İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dansöze para taktığı için eşinin boşanma davası açtığı adam, pankartla eşinden özür diledi.

Bodrum’da yaşamını sürdüren evli ve 2 çocuk babası M.K, geçen Cuma günü arkadaşları ile eğlencede buluştu. M.K, iddiaya göre eğlencede dansöze para taktı. O anlar sosyal medyada paylaşılınca eşinin durumdan haberi oldu. Eşinin boşanma davası açtığı M.K., kendisini affettirmek için pankart hazırlayıp arabasının arkasına astı. Eşi ile fotoğrafını koyduğu pankarta “Beni affet, seni çok seviyorum” yazan M.K., pankartın fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Basın mensuplarına açıklama yapan M.K., "Cuma günü işten çıktım. Arkadaşlar bir eğlence organize etmişler. Eğlenceye dansöz de geldi. Ben de alkolün etkisiyle dansöze para taktım. O görüntüler paylaşılınca eşim de bunu görmüş. Bana boşanma davası açtı. Bir hata yaptım, beni affetmesini istiyorum" dedi.

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