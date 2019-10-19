19 EKİM 2019
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Dans okullarında eğitim başladı

102 ülke, 295 farklı şehirde 45 milyon seyirciye ulaşan beş binden fazla canlı performans sergileyerek sanat yolculuğu boyunca istikrarlı bir duruş gösteren Anadolu Ateşi'nin yeni nesil dansçılar yetiştirdiği okullarında 12 Ekim itibarıyla eğitim öğretim yılı başladı

19.10.2019 - 20:43 | Güncelleme: Kültür-Sanat
Anadolu Ateşi

Anadolu Ateşi Dans Okulları; İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM , Başakşehir Mall of İstanbul AVM, Ataköy Aplus AVM, Beylikdüzü Torium AVM, Ankara Cepa AVM, Antalya Mall of Antalya AVM, İzmir Westpark AVM, İzmit 41 Burda AVM, Gaziantep Akademi ve Lefkoşa M. Yusuf Galeria'da yer alan okullarında 3500'ten fazla öğrenciye eğitim veriyor.

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı branş ve programlara sahip Anadolu Ateşi Dans Okulları'nda öğrenciler Anadolu Ateşi ve Kıvılcım repertuvarının yanı sıra modern dans, street jazz, hiphop ve dünya dansları konusunda da eğitimler alıyor.

 

 

 

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