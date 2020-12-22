Youtuber Enes Batur ve Youtuber Danla Biliç'in twitter tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ta Trend Topic olan Danla Biliç araştırılıyor. Danla Biliç kimdir? Danla Biliç'in gerçek adı ne? Danla Biliç nereli ve kaç yaşında?

DANLA BİLİÇ KİMDİR?

Neslihan Damla Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Sosyal medyada bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanınan Türk internet ünlüsü.

Aktepe'nin İnternet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolar da yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer İnternet ünlüleri ile ortak yayımlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarına da katılım gösterdi. Kariyeri boyunca Aktepe'nin davranışlarının bir kısmı eleştiriye tabi tutuldu ve bazı şahıs ve kurumlar tarafından hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.Temmuz 2020 itibarıyla Aktepe, YouTube kanalında 2,8 milyon, Instagram'da ise 5,8 milyon takipçiye sahiptir.

DANLA BİLİÇ NASIL ÜNLÜ OLDU?

Aktepe'nin İnternet'teki tanınırlığı Twitter ile başladı. 2015 sonlarında Aktepe, Alper Potuk, Nadir Çiftçi, Léonard Kweuke, Emre Çolak ve Thibaut Courtois gibi futbolcular ile Instagram üzerinde direkt mesaj yoluyla iletişime geçti ve bu kişileri kandırmak için "Send me number" söz öbeğini içeren mesajlar yolladı. Futbolcuların verdikleri cevapları Twitter'da yayımlayan Aktepe, sosyal medyanın ve çeşitli medya kuruluşlarının dikkatini çekti. Aktepe, bu mesajları Cristiano Ronaldo'nun Türk manken Cansu Taşkın'a gönderdiği mesajlardan etkilenerek yolladı.

DANLA BİLİÇ'İN YOUTUBE KANALI

Aktepe, Danla Bilic YouTube kanalını 2016 sonlarında açtı. Bu tarihlerde kanala yüklenmiş "Yeditepe Üniversitesi %50 Burslu Kız Makyajı" adlı video kanalın tanınmasını sağladı. 2017 yılında Aktepe'nin YouTube ve Twitter platformlarındaki takipçi sayısı büyük bir artış gösterdi. Ağustos 2017'de kanalındaki videoları çeken kameraman Sinan Binay ile kavga etti ve Binay işten ayrıldı. Bu dönemlerde Aktepe'nin Twitter'da az takipçisi varken yapmış olduğu ve kendisini bir trans birey gibi gösterdiği şakalar da tepki çekti. Kasım 2017'de Aktepe Beyaz Show'a katıldı.

Aralık 2017'de, kanal kapanmış, kısa bir süre yeniden açıldıktan sonra Aktepe, kanalı yanlışlıkla kapatmış olduğunu Twitter'dan duyurmuştur. Aynı tarihlerde yayınladığı bir videoda "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle "Gençleri intihara teşvik ediyor" diye savcılığa şikayet edilen Aktepe hakkında savcılık soruşturma açmıştır.

Kanalın kurulması ile 2018 arasındaki sürede Aktepe, kanalında Ece Seçkin, İrem Derici, Merve Özbey, Kerimcan Durmaz, İrem Sak, Ziynet Sali ve Derya Uluğ gibi kişileri konuk etmiştir. Temmuz 2018'de Aktepe mide küçültme ameliyatı geçirdi. Aktepe, yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak ile tartışmalar yaşadı. Kapışmak, Aktepe'nin kendisini eleştiren bir videoda "şeref yoksunu, karaktersiz" demesini neden göstererek ‘kişilik haklarını zedelediği’ iddiasıyla dava açtı. Eylül 2018'de mahkeme suç unsurları oluşmadığını belirterek davayı reddetti. 2018 yılının son aylarında Kerimcan Durmaz, Aktepe ve Enes Batur'a, Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği tarafından "çocuklar üzerinde olumsuz etki bıraktığı" gerekçe gösterilerek dava açıldı. Aktepe bunun üzerine "Evde kendi kendime konuşurken 'Allah'ım şu an yanlış bir şey dedim mi?' diye düşünür oldum. Eee ama yeter. Laf edemiyoruz. Öğretmen miyim ben ya, neden her şeye örnek olmak zorundayım?" ve “10 yaşındaki çocuk bizi izliyorsa bu ailenin suçu” açıklamalarında bulundu.

Aktepe, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir.

DANLA BİLİÇ'İN SEVGİLİSİ

2018 yılında Aktepe sevgilisi olduğu Berat Demir'den ayrılmıştır.