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YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir şöhret yakalayan Danla Bilic, Yusuf Engin ile yollarını ayırma kararı aldı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıktığı da görüldü. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Bilic ile Engin, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.